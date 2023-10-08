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台南大員皇冠彩豐樓 10月上新菜

推身分證字號或生日尋找「1、0」活動，全桌同享88折優惠，國慶寶寶加碼招待

  • 工商時報 陳又嘉
●台南大員皇冠假日酒店彩豐樓自10月起升級為4人份「龍蝦泡飯套餐」，只要4,800元。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
●台南大員皇冠假日酒店彩豐樓自10月起升級為4人份「龍蝦泡飯套餐」，只要4,800元。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

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光輝10月來到，台南大員皇冠假日酒店彩豐樓10月推出「光輝十月 尋找一零用餐享88折」，找朋友吃飯，一起尋找「1、0」吧。國慶寶寶本人生日用餐加碼招待。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓香港籍袁東海主廚也同步推出新菜色，刷新客人對粵菜的味覺體驗。

自即日起至31日於彩豐樓推出「尋找一零享88折」活動， 2位成人以上同桌用餐，只要一人身分證字號或生日對中「1、0」，全桌同享88折優惠，另加原餐價10％服務費。國慶日當天，若是國慶寶寶來用餐，提前一天訂位並告知壽星本人用餐，則加碼送壽星豬腳麵線1份。

迎接雙十國慶出遊人潮，或親朋好友放假聚餐，彩豐樓香港籍主廚袁東海摩拳擦掌準備迎客，其中龍蝦泡飯自8月推出後深受饕客喜愛，剛炸好金黃色的美濃脆米粒，倒入湯內瞬間嗶啵作響，宛如米粒在跳舞般，充滿視覺與聽覺震撼效果，香濃龍蝦金湯與澎湃海鮮滾燙上桌，令人讚不絕口。

10月起升級為4人份「龍蝦泡飯套餐」只要4,800元，包括廣式片皮鴨半隻、香煎花枝韭菜餅、蛤蜊蒸燒賣、魚露芥藍心、季節水果盆，且享有以150元加購「豐收IPA精釀啤酒」。

袁東海主廚也將推出正宗老廣滋味，融入在單點菜單當中，如港式蟹肉燴伊麵是廣東人過去喝喜酒前齊聚打麻將的習慣，晚上8點開席前，墊墊肚子的特色小食；「港式雲吞麵」以扁魚湯為底，雲吞中吃得到扎實蝦肉丁，屬於道地港式風味；「鮮蚵鴨肉羹」靈感來自港式老菜八寶鴨羹，創意發想源自於台南鮮蚵，呈現出海陸雙重好滋味；「府城風味北寄貝」將蛤蜊加入雞骨高湯，為台南人偏愛的甜味。彩豐樓訂位專線：（06）512-1807。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

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