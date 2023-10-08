台北福華預熱ITF 線上搶先開賣

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在2023 ITF開始前，台北福華大飯店搶先於官網線上開賣住宿券及餐券，購買住宿券可享26折優惠、餐券最高可享61折優惠。線上開賣日期自10月6日（周五）到11月7日（周二），除了10月6日起線上同步開賣票券，台北福華年年熱銷的餐券商品，自10月3日（周二）起即可在台北福華外賣櫃搶先購買美饌饗味餐券。

餐飲票券分中餐廳餐券及吃到飽餐券。中餐廳蓬萊邨、江南春、珍珠坊合力推「中式4人合菜餐券」，旅展期間只要2,999元（享買5贈1優惠），還有每張13,888元的「中式十人桌菜券」（享買10贈1優惠），同樣可擇一享用台北福華人氣中餐廳。

吃到飽餐券分為珍珠坊的「港點粵菜任你選餐券」，只要950元即可品嚐數十道港式珍饈吃到飽，讓人吃了流連忘返的彩虹座推出最新餐券組合，最低折扣71折起，分為每張1,149元的「彩虹座通用自助餐券」、5,500元的「彩虹座午晚餐套票（含5張）」，以及3,750元的「彩虹座下午茶套票（含5張）」。

福華集團為2023 ITF推出下殺至26折的「福華連鎖飯店住宿券」，以每張2,900元票價，為鼓勵民眾到旅展現場同樂，推現場加碼購「福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券的超殺優惠。