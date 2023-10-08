降低投資籌碼 宜區間操作

上周台股周線繼續收紅，連兩紅的功勞來自於上周最後兩個交易日。儘管如此，連續兩周的紅棒，還沒到達9月18日這一周長黑的一半位置。不過即便如此，相對於國際股市，台股的表現值得讚許了。而上周在占得【天火同人】劫財卦的狀態下，還是給了亮麗的肯定，而短線納財的訊息也如卦象預期出現。

時序進入10月第二周，國慶長假之後只有三個交易日的一周。在季節時序上，已然進入了九月（壬戌月），從【山天大畜】年卦角度觀察，發覺進入了空方氣勢範疇。如果真是如此，那麼這個月的投資求財恐怕就須要更加謹慎小心了。

【艮為山】是台股10月投資求財卦象。這一卦說的是停止，對於事務的執行而言，代表的是止於至善。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過還是以多觀察少動作為宜，耐不住寂寞也宜以個股運作的方式小玩怡情。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的氣勢頗為明顯，因此本月出現大回檔的機率並不大。雖然卦象中的空方受到了國際財金的刺激而回神，不過由於空方即便甦醒，也還是因為化解空方厄勢力的元素發生作用，因此出現急跌還是值得站在營造短線財利的買方。

【水風井】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是，一簞食，一瓢飲，都須要誠實付出，有一種一步一腳印的味道。對於事務的執行而言，代表的是辛苦有成。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然指數還是下跌不易，盤勢也獲得推升，但卦象中的多方步調不協調的事實恐怕不宜小覷。就卦象而言，有必要降低運作的籌碼，鎖定權值股小玩怡情。嚴格說起來，這是個容易出現「無基之彈」的卦象，因此鎖定權值股以急漲調節，回檔承接的模式營造不被發覺的短線財利。