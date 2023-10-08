政策作多 達人青睞題材股

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上周受美國10年期美債利率創高，壓抑科技股表現，台股盤面上鮮少出現題材類股表現，加上美政府即將關門、近期的美議長罷免，在總經的不確定因素攀升下，投資達人分析觀望意味濃厚，需觀察對台股的干擾，後續指數要回升仍待9月份營收公告，加上權值股上揚的配合，反彈力道才大。

近期台幣因匯率跌跌不休，外資賣超台股不停歇，法人建議不需悲觀，再加上央行上周已出手阻貶，政府基金也撥款代操等政策利多，樂觀看待台股後市，但在外資回頭買台股前，上檔仍有壓力，建議以營收佳或第四季營運前景看俏的個股布局；另選前的100天前的政府基金撒幣不手軟，也為股市提供了買股信心。 顧德投顧分析師趙彭博本周將投資組合全數更新，納入有題材且股價基期較低、9月營收亮眼的凌群、金雨，也納入IC設計指標股安格，記憶體存儲晶片的晶豪科、感測器IC設計的晶相光，籌碼首重凌群、金雨占投比超過6成。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周平均分配投組比例為智邦、華經、安格約20.1％～20.9％，推舉標準為9月份及第三季營收不錯的個股，另晶豪科則是受惠美光信心喊話下，股價漲勢可期，投比也來到18.9％。

啟發投顧分析師陳雅頎投組以凌群、萬國通、安格為投組重點，比例超過9成各占三分之一，其餘選入艾華、巨有科技占比僅8.3％。

華冠投顧分析師劉彥良選入豐藝重壓4成，緯軟3成，看好豐藝9月營收雙率雙增，股價表現可期，其餘推舉萬國通、記憶體記憶體模組品安、散裝新興等，比例各占近一成。

本周黃勇文、趙彭博、陳雅頎都納入晶豪科及安格為投組，主要是看好兩家9月營收亮眼，趙彭博、陳雅頎則選入凌群為首重配股；另看好疫後消費力出籠，陳雅頎、劉彥良都選入萬國通。

台股本周漲166.83點或1.02％，成功收復月線，四位達人周績效皆贏大盤，收穫仍豐，其中趙彭博單周報酬23.12％奪下第二座周冠軍，黃勇文以19.75％居次，陳雅頎、劉彥良則以6.76％、3.1％暫居三、四名。

展望本周行情，法人分析師表示，只有外資回頭不再賣超及美國費半指數轉強訊號出現，指數才有反彈空間，雖上檔空間仍有限，但投資人在選前隨著政策作多，在勞動基金700億的挹注下，將有利促使台股往半年線前進，可望迎來一波反彈契機。