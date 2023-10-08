凌群股價突破月線、金雨9月業績吸睛 後市不淡

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股在中秋節後受美股影響忽漲忽跌、上下震盪，展望後市，投資人對雙十國慶後的Q4行情宜偏多看待，由於國家隊不斷加碼讓市場信心強化。顧德投顧分析師趙彭博本周投資組合，前兩大為凌群（2453）、金雨（4503），再選入安格（6684）、晶豪科（3006）、晶相光（3530）。

美政府雖躲過停擺的危機，但美國4日公布的9月ISM非製造業指數降至53.6，雖符合市場預期，但低於8月前值54.5，加上美國眾議院議長麥卡錫遭到罷免，衝擊金融市場，美債殖利率及美元再創新高，造成美股四大指數先行往下修正。全球投資人關注6日公布的非農就業報告，就業市場人數持續強勁，加深投資人對Fed年底可能再一次升息的臆測。

台股最低來到16,203.34點止跌反彈，上下區間整理，周K連兩紅。加權指數全周漲166.83點，漲幅1.02％，以16,520.57點作收。櫃買全周上漲2.85點，漲幅1.34％。

內資投信已連續買超46天，政府基金在大選前100天撒幣不手軟，為股市提供買股及持股的信心，在投資市場有句話「信心比黃金更貴」，資金及信心正是多頭市場最重要的活水來源。此外，Q4消費電子銷售旺季來臨，加上AI伺服器迎來出貨快速增長，都有助Q4台股進一步走強。

選股分兩方面著手，AI類股中華星光、緯創、萬潤、高力、奇鋐、技嘉可繼續持有，此外，生技股藥華藥、台耀；儲能股中的亞力、森崴能源及軍工股中的亞航、漢翔等選舉政策股都可特別注意。