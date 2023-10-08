智邦Q3營運優預期、華經電商客戶加持 行情帶勁

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黃勇文上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

美國上周初領失業金人數下降，凸顯出就業市場強勁，也擴大升息的疑慮，包括10年期美債殖利率、美元指數皆從高點回落，帶動美股四大指數跌深影響台股，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，台股回升需仰賴本周公告的營收及主流族群的翻轉。本周選擇的投資組合前兩大為智邦（2345）、華經（2468），再選入安格（6684）、晶豪科（3006）與豐藝（6189）

黃勇文分析，除了經濟數據，美國近期的眾議長麥卡錫罷免案，恐使得下個月不確定因素發生；觀察台股最主要的支撐，為16,200點形成有利的支撐下，短線將呈現三角收斂型態，假期後應較有方向性。

近期進入美股財報季，第四季有望進入正成長，台股陸續公布9月營收以及第三季財報，資金除聚焦財報外也進入年底作夢題材，選前政策視為利多話題，現階段AI概念股、網通，台積電所發表矽光子題材，有機會改變產業生態，加上機殼概念股都可以著墨。

黃勇文推舉智邦受惠第三季營運優於預期，股價持續創高；華經受惠與中華郵政合作後，近期搶下電商大客戶；安格9月營收呈現雙增，有利創高；晶豪科受惠美光信心喊話下，股價有利創高；豐藝則受惠於營收創高，股價有利翻揚。

綜合以上，指數面臨上方半年線與季線的蓋頭反壓，加上類股輪動，顯示AI概念股止跌後，沒有持續上攻，是人氣沒有維繫的主要原因，在長假後，若讓主流族群翻轉，或許行情的熱度才會展開。