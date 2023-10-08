凌群9月業績亮眼、萬國通疫後旅遊助攻 營收旺

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

9月以來，隨著盤勢修正，AI股、跌深股技術型態反彈，短線操作上設定好停利停損，整體而言，盤勢震盪期間，以型態優於大盤的強勢股為優先。啟發投顧分析師陳雅頎本周持股前兩大為凌群（2453）、萬國通（9950），再選入安格（6684）、艾華（6204）、巨有科技（8227）。

上周美國政府關門危機暫時解除，不過10年期美債殖利率攀升，創16年來最高水平，VIX恐懼指數也創下5月以來最高。道瓊指數創波段新低，四大指數全數收黑，市場聚焦非農就業數據對後續升息、盤勢影響，並關注美國後續對大陸人工智慧晶片及半導體生產設施出口限制。

受到10年期美債利率創高、公債價格創低，壓抑科技股表現，盤面上少數題材股表現，先前分享受美國汽車工人罷工影響，提振台系AM汽車零件供應商，AM車燈大廠帝寶Q3出貨淡季不淡，上周股價創波段新高，車用零組件大廠東陽在高檔震盪，表現相當抗跌，留意轉強突破訊號，同族群如昭輝、耿鼎等，技術型態也都優於大盤，投資朋友可多加留意。

部分電子零組件近期也表現亮眼，如廣達周反彈站穩月、季線，空手投資人可留意突破前高時機，同族群緯創技術型態較低迷，近期突破月線面臨季線反壓，短期突破仍需時間。

受國際股市修正、外資調節壓力影響，台股上檔面臨8月以來季線套牢區。整體而言，時序邁入傳統旺季，加上市場消化9月營收，業績亮眼電子股有望撐盤，短線有反彈機會，弱勢股可逢反彈調節。