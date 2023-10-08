豐藝業績雙率雙增、緯軟年營收拚登頂 營運看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

劉彥良上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周仍在半年線下方震盪，華冠投顧分析師劉彥良認為，和美國費半型態一致，由於半年線仍在向上，且下個月才扣抵萬六之上，技術面上還是視為假跌破，未來重新站回機率極高。本周投資組合前兩大為豐藝（6189）、緯軟（4953），再選入萬國通（9950）、品安（8088）、新興（2605）。

近期新台幣匯率跌跌不休，劉彥良分析，投資人不必過度悲觀，再加上央行在上周已出手阻貶，同時政府基金也撥款代操等政策利多，樂觀看待台股後市。展望本周行情，劉彥良認為唯有在外資回頭擁抱台股以及費半明確轉強前，指數在上檔空間上仍有限，但內資主導的中小型股則有望走出自己的一片天，建議持續作多，並從9月營收佳或第四季營運前景看俏之個股擇優布局。

選股方面，劉彥良推舉半導體代理商豐藝，除了受惠旺季效應外，下游客戶也積極拉貨，帶動近3個月營收皆呈高雙位數成長，其中9月營收年增38％改寫近年新高，第四季營運預估仍可維持高檔；資訊委外服務商緯軟則受惠大陸互聯網大客戶及新能源智慧車客戶的需求持續增溫，在9月、第三季營收、累計前三季營收均創新高，看好第四季仍持續成長，全年營收將再次突破新高。

行李箱大廠萬國通受惠疫後旅遊觀光活絡，營運復甦升溫，帶動上半年EPS來到5.73元，將一甩連六年虧損困境；DRAM模組廠品安主要幫大客戶金士頓代工，由於國際大廠相繼減產同時需求逐漸復甦，本季DRAM供需缺口有望開始扭轉。