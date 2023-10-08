中保科 買盤逢低承接

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中保科（9917）受惠長照、智慧城市等高毛利業務量增加，吸引中長線投資及法人買盤逢低承接，6日股價在一根大量突破5日均線與季線糾結後衝高，收111.5元，並已站上所有短均線之上。短期的5日均線及月線趨勢已反轉向上。季線趨勢已見止跌訊號。9日KD值趨線也在6日重新交叉往上。量能已增溫，各短線技術指標已多呈多頭排列。短期日均量如能維持千張以上，股價可望挑戰前波高點116元之上。

積極爭取養好商機，以科技AI搶攻健康照護市場。同時與各縣市政府合作，進行智慧城市布建。市場預期，獲利能力可望因此提升。