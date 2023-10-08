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永捷 KD值黃金交叉

永捷周線圖
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永捷（4714）因可撓式HC材料拉貨增溫，下半年營運有望更上層樓，6日股價伴隨特定買盤進駐拉抬，一度攻抵14.2元漲停價，終場以13.85元收盤，漲幅6.95％，成交張數爆量倍增至9,128張。其中，外資買超946張。短線多空量能由弱轉強，超越所有均線，KD值黃金交叉向上。

受惠主要折疊式手機品牌廠商加速開發設計的腳步，催動可彎折硬化膜塗料訂單正式出貨，8月營收月增37.68％。隨著主要客戶保持良好拉貨動能，加上亞運、奧運陸續登場，帶動運動品牌客戶庫存去化，有利PU樹脂材料出貨表現。

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