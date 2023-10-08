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大樹 展店效益發威

大樹周線圖
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大樹（6469）營運重新回計畫式擴張軌道，商圈＋社區店總店數達330家，今年應可順利達標350家，業績將延續成長曲線下，吸引外資連七日買超，周漲幅達8％，6日以378元作收，均線、KD指標均為多頭排列，量能並未失控，有利後市。

大樹因展店效益發威，前八月營收已衝破百億大關，且是連鎖藥局/醫材業中，少數逆勢成長的公司，目前也積極布局寵物店，去年底共開了八家，原本今年目標是20家，但因設定的指數條件，目前還沒看到指標達到，將暫緩寵物店的擴店，今年底還會有二家開出，總店數約11家。

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