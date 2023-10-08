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力特 轉型題材助攻

力特周線圖
力特周線圖

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偏光片廠力特（3051）營運走出谷底，又有轉型題材，股價走勢相對強勁。6日帶量大漲，收盤價32.65元，一舉突破盤整區，站回所有短期均線之上。Q2業內業外皆美，單季轉虧為盈，每股純益0.2元，也拉抬上半年轉盈，每股純益0.13元。

此外，力特在今年3月宣布入股資安晶片設計公司智能資安科技公司，近期又將加碼8,000萬元，持有股權將提升至35％。力特表示，智能資安科技主要是研究資安晶片的設計，應用領域則是車載和醫療，目前產品已經開發完成，正在送樣驗證中，期望藉此推動公司轉型。

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