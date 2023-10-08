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記憶體模組廠威剛（3260）6日股價持續攻高，終場上漲2.2％，收在93元，股價站回所有均線，挑戰前波高點95.6元價位。目前短、中期均線翻揚，年線持續走升，日KD低檔黃金交叉，MACD負值收斂，短線上有利股價多方表態。

受到三星、海力士、美光等擴大減產規模，記憶體報價已出現止跌回穩，DRAM及NAND的第四季合約價將上漲10％～15％，現貨價將呈逐月或逐周調漲，10月初到2024年上半年，合約價及現貨價將一路看上。且在大廠供給有限、需求回復下，2024年一整年都看好，帶動股價表現強勢。