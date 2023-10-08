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緯創軟體（4953）9月合併營收7.69億元，創歷史新高，此外，第三季營收22億元及今年前三季營收64億元也創歷史新高。整體成長步調仍將延續，全年營收可望再次突破新高。整體而言，緯軟2023年的營收表現呈現逐季走高。

雖大陸市場占其營收高達67％，但在客戶穩固情況下，營收穩定成長。然緯軟也於2023年下半年開始布局東南亞市場，初期以新加坡為主要據點。下半年看好產業，包括自動駕駛、自動座艙、車聯網、導航、軟體及智慧交通等。因基本面表現佳，緯軟股價上周漲5.95％、124.5元作收。