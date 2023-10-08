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AES-KY AI成長動能強

AES-KY周線圖
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受到電動兩輪車品牌廠積極清庫存，銷售低迷影響，AES-KY（6781）今年營運陷入低潮，股價也在低檔整理。6日收盤價655元，站回所有短期均線之上，待量能回溫、股價有望反彈。

AES-KY切入大型資料庫中心工業儲能市場，並且出貨至美系CSP（雲端服務提供者），在AI、高效能運算與自駕等應用推動支下，對儲存資料需求上升帶動AI伺服器及大型資料中心持續擴建，對於儲能系統要求也提高。AES-KY可提供含BMS等一站式客製化解決方案，近年BBU業務穩定成長，看好明年BBU業務將是主要營運成長動能。

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