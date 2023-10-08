台新金 股價蓄勢反攻

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台新金（2887）今年獲利表現亮眼，前九月稅後純益121億元，年增幅達46.5％，EPS為0.85元，大幅優於去年同期0.58元，近期台新金股價回檔修正，後續隨獲利動能亮眼，股價反攻蓄勢待發。三大法人合計周買超15,155張，已連三周賣超，其中，外資周賣超17,250張，投信周買超1,023張，自營商則周買超1,072張。

技術線型觀察，台新金目前仍在月線、季線之下，近期市場預期美國升息進入尾聲，但仍有不確定性，美股帶動台股走跌，但法人普遍預期第四季大盤反攻可期，台新金有望隨大盤向上。