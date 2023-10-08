永豐金 三大法人齊買

永豐金（2890）9月自結單月稅後純益15.35億元，今年前九月稅後純益157.47億元，續創歷史同期新高，年增率達21.7％、EPS為1.29元，年化ROE為12.67％。永豐金前九月獲利有8成來自子公司永豐銀行，獲利達157.47億元，主要是受惠於金融交易相關收益（含FX Swap）的成長；永豐金證券稅後純益30.57億元，年增176％，主要受惠於非方向性投資的資本利得增加。
近五日三大法人合計買超10,079張，股價短線明顯轉強，邁向填息路，挑戰除息前高價18.85元。
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