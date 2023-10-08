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晶豪科 單周大漲21％

晶豪科周線圖
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受惠記憶體減產效應奏效，市場傳出，三星電子要向手機客戶調漲DRAM和NAND快閃記憶體價格10％～20％，帶動利基型記憶體IC設計股晶豪科（3006）走勢強勁，單周大漲21％。

晶豪科9月營收10.27億元、年減3.12％，月增6.75％，累計1～9月營收87億1,964.7萬元，年減35.61％。晶豪科深耕低密度利基型記憶體，景氣波動較標準型記憶體低，但仍會受到大環境影響，產品價格滑落，出貨量成長但營收衰退。該公司目前正在籌辦可轉換公司債，發債總額為10億元，預計在今年第四季完成籌資。

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