晟銘電 營收亮眼股漲

晟銘電（3013）以伺服器機殼為營收主力，隨著進入旺季，晟銘電9月營收繳出亮麗成績單，推升股買價6日強勁大漲，周K順利翻紅，周漲幅達13.67％，周KD呈現低檔交叉向上，外資單日買超3,760張，為近來最大外資買超量。
晟銘電6日盤後公布9月營收，達6.73億元，月增22.4％、年增16.7％，為最近九個月新高紀錄，累計晟銘電第三季營收17.71億元，較第二季大幅成長31.2％，年增5％，為今年單季新高紀錄，累計前三季營收46.55億元，年增11％。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
晟銘電（3013）以伺服器機殼為營收主力，隨著進入旺季，晟銘電9月營收繳出亮麗成績單，推升股買價6日強勁大漲，周K順利翻紅，周漲幅達13.67％，周KD呈現低檔交叉向上，外資單日買超3,760張，為近來最大外資買超量。
晟銘電6日盤後公布9月營收，達6.73億元，月增22.4％、年增16.7％，為最近九個月新高紀錄，累計晟銘電第三季營收17.71億元，較第二季大幅成長31.2％，年增5％，為今年單季新高紀錄，累計前三季營收46.55億元，年增11％。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。