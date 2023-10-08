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晟銘電 營收亮眼股漲

晟銘電周線圖
晟銘電周線圖

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晟銘電（3013）以伺服器機殼為營收主力，隨著進入旺季，晟銘電9月營收繳出亮麗成績單，推升股買價6日強勁大漲，周K順利翻紅，周漲幅達13.67％，周KD呈現低檔交叉向上，外資單日買超3,760張，為近來最大外資買超量。

晟銘電6日盤後公布9月營收，達6.73億元，月增22.4％、年增16.7％，為最近九個月新高紀錄，累計晟銘電第三季營收17.71億元，較第二季大幅成長31.2％，年增5％，為今年單季新高紀錄，累計前三季營收46.55億元，年增11％。

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