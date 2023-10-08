壯年族規劃退休 掌握三大心法

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45歲到55歲壯年族距離退休年齡愈來愈近，要加緊腳步打造安穩退休生活。壽險業者建議，退休時應考慮「財富、醫療和長照」三帳戶的規劃，建議要掌握三心法「及早、足額、長照風險規劃」才夠完整。

國泰人壽指出，「退休理財規劃要及早」，退休金準備除選擇穩健理財工具外，更需要時間累積，商業年金險/還本險是個不錯的選擇。「醫療保障要足額」退休時若有完善醫療保障，以免讓醫療費用吃掉您的退休金，並定期檢視醫療保障是否足額。「長照需求要重視」面對超高齡社會的來臨，長照是刻不容緩需面對的課題，長照保障不可少。

國人長照險投保率不到5％，若不幸發生長照，勢必影響退休生活。國泰人壽「樂齡守護長期照顧定期健康保險」，以55歲男性繳費20年期投保保額2萬為例，年繳保費近2萬，若發生長照時，長期照護金每月可領2萬元（最長給付10年），可輕鬆做好長照規劃。

國壽舉例，國人平均年消費支出每人約29.4萬元，若考量通膨，預估未來每月消費支出每人至少約需3萬元，而勞保及勞退的人平均請領年金約2萬元，因此尚有1萬元缺口。以40歲為例，僅需繳10年，換算台幣每月約繳2.16萬元，在65歲起換算台幣終身每月約可領1.25萬元，加上國人勞保勞退年金，平均每月約可擁有3.25萬供生活所需輕鬆運用。

台新人壽指出，透過保險規劃安穩退休生活的保障，要注意「提早規劃（保費相對便宜）、評估自身經濟能力避免財務負擔，以及依自身需求選擇適合的保險商品」。

因應老年醫療及照護有三大需求，一是針對年紀增長，容易進出醫院之醫療費用準備，如實支實付險、終身醫療險、終身手術險等；二是針對失智、失能，須請看護或入住照護機構之費用準備長照險、失扶險等；三是針對癌症、腦中風等須要一大筆醫療支出的準備，一次性給付之重大疾病險、重大傷病險等。

台新人壽建議，每月保費支出之規劃，可依個人每月可運用資金來評估，例如可用月薪的1/10進行規劃，避免負擔過重無法持續繳費。在有限的保費支出額度內，可依需求來決定購買保險商品之優先順序，及規劃各保險商品之保額大小，另隨著自身經濟能力的成長，可適當增加預算來補強保障，逐步建構適合自己的完整退休保障網。