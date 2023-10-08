躺平族享樂退 需補強現金流

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近年來流行「躺平主義」，也就是不買房買車、不婚不生，就是所謂的躺平族。法人表示，正因為這類族群沒有房貸、車貸或養育小孩的龐大負擔，所以很容易養成有多少、花多少的消費習慣。因此，「躺平族」在擬定退休理財計畫時，一定要補強現金流、被動收入這一塊；另外長期通膨對資產的潛在影響、低利率環境等，也不可忽略，定期定額投資才能讓退休生活「不躺平」。

安聯投信建議，在投資標的的選擇上，積極投資人可以瞄準趨勢、主題型如永續、AI等搭配美股和大中華市場等基金為主；穩健型可以美股、台股搭配多重資產等資產為主；至於保守型可以多重資產、以及較能抵禦利率波動風險的短年期高收債為主。

安聯環球投資研究發現，如今更多投資人帶著特定目的投資，例如希望藉由投資幫助解決社會問題或對抗氣候變遷。與此同時，投資人正調整認知以適應：當前的低利率環境可能是一種長期狀態，身處這種環境沒有顯而易見的出路。

安聯環球投資研究指出，面對疫情爆發以來，環境出現許多變動，不僅是過去生活和工作方式被顛覆，在產業發展上也在人工智慧等高科技領域的創新步伐不斷加快下而推陳出新，許多機會也孕育而生。

其次，永續發展議題與投資領域緊密結合，不但帶動更多產業新轉型與新發展機會，且躍升投資主流。據安聯環球投資研究指出，愈來愈多投資人藉由投資促進永續發展。在推動上有諸多做法，包括投資時考慮環境、社會和治理（ESG）因素，及致力於綠色投資。

中信投信表示，提前布局退休準備，可掌握理財三心法。一為「打造穩定的現金流」，建議趁有工作薪資等收入時，積極養大退休資金，可透過股票型或債券型ETF及基金，創造債息、股息收益的空間。

二為「著重長期趨勢題材」，壯年族群距離退休理財時間較長，可將具長期潛力或趨勢題材的類型列入配置方向，抑或是以「旺季鎖息+淡季攻利」為主軸，中長期持續累積部位，有助加速財富放大。

三為「定期定額布局」，透過每月固定扣款，選擇長線前景佳的標的，長久累積下來的複利效果相當可觀。