共享機車iRent 創新服務 打造便利移動日常

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企˙業˙檔˙案 和雲行動服務

科技與網路快速發展，改變大眾消費習慣，對交通移動需求比起以往也更加多元。例如出現更多短程通勤、更碎片化、臨時性用車情境，以及對交通運具使用便利性、即時性的需求等。iRent打造業界唯一共享汽機車平台，以顧客角度出發，首創透過行動裝置即可享受24小時隨租隨還服務的概念，滿足現代人多變的移動需求。

iRent成軍近十年，以超過萬輛汽機車在全台服務超過百萬會員，成為共享移動市場的領導品牌，也開創了移動服務的新趨勢。和雲行動服務（iRent）董事長謝富來表示，iRent用過去幾年的時間對共享市場帶來不少創新與改變，身為和泰集團發展MaaS（Mobility as a Service）「移動即服務」的重要先鋒部隊，iRent將持續透過網路、大數據，以及雲端運算等技術應用，結合行動裝置推動數位轉型，便利市民生活，進而打造更綠色永續的城市。

以「人」為本打造創新服務 提升顧客移動價值

iRent秉持「顧客為先」的核心精神，發展出以人為本的創新服務。並在和泰集團持續推動MaaS的智慧交通策略下，思考如何透過更智能且人性化的調整，解決其移動上的痛點，創造超越客戶期待的用車體驗，並為用戶的移動生活帶來更多價值。

透過持續優化APP中各項運算與儲存技術、大數據分析應用及車機升級，在服務能量及客戶體驗上不斷加強，推出各項領先業界的創新解決方案，包含提升停車便利性的「調度停車場」、「停車便利付」；支付更便利的「和雲錢包」與「和泰Pay支付」；結合地景、GPS與車機功能的服務娛樂化「Play iRent」實境解謎；優化下一位用戶使用體驗的「車況情報」功能；提供商務解決方案的「iRent 企業公務車」，以及進駐社區與商辦、打造便捷無縫移動服務的iRent「專屬車」。

在車輛服務上，iRent建構一支分工良好、支援體系完備的車輛整備團隊，透過「雲端車輛整備系統」管理、分析車況，進而有效安排適當人力進行汽機車的整備工作，以提升車輛服務品質。在客戶服務上，iRent團隊導入24小時智能客服，提升客戶問題處理效率，並透過資料蒐集與分析，改善服務體驗，提高用戶對品牌滿意度與忠誠度。

靈活串接都會生活圈 滿足多元用車需求

iRent突破傳統租車時空限制，為市場注入全新活力，帶來更靈活、機動的交通選擇，也有效結合大眾運輸，完成日常移動的最後一哩路，成為智慧城市建設的一環。iRent亦不斷發掘使用者痛點、洞悉用戶需求發展創新服務。例如在今年針對不同機車用車時長需求的客戶，打造客製化的「時時好騎」時租方案，無論用戶是需要半日出差，或是想要來趟城市一日遊，都可依自身規劃選擇適合方案，實惠又便利地用車；同時，為解決用戶在移動串接過程或有計畫用車時無車可用的狀況。iRent機車「同站租還」全新功能於今年初上線，讓規劃出差或旅遊的用戶可先預約用車，免去客戶要租車時臨時找不到車用的焦慮。

iRent致力打造最優質便利的智慧移動工具，強調以顧客為核心的服務精神，無論是日常通勤、週末出遊、臨時採買需求或是企業公務移動，甚至是民眾用來作為家中的另一輛代步車，透過iRent皆可便捷地滿足生活中的各種大小移動需求。