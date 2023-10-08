Q4不悲觀 AI、高價股成亮點

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競賽戰況

活動訊息專欄

台股高檔震盪加劇，波動度有增無減，加權指數於大區間內游走，始終未能有效持續突破，法人認為，美國升息循環到底結束了沒，仍舊是市場大哉問，美債殖利率飆高亦持續困擾股市表現，多空交戰依舊激烈，惟第四季向來是傳統消費旺季，台股行情不看淡，優先留意人氣AI族群與具領頭效應的高價股。

群益金鼎證券指出，外部變數對台股影響持續中，升息循環何時結束、又何時開始降息等疑慮要完全消除恐怕還有一段路要走，台股波動度不易減低，在這樣的環境中，當務之急是嚴控資金水位，並建議，持有多單的投資人不妨以認售權證進行反向避險，若對未來行情較沒有把握，則可以用小部分資金買進權證參與行情，等方向明朗再啟動加碼，可發揮控制曝險部位效果。

回顧台股9月行情走勢並不如意，中信成長高股息經理人張圭慧表示，美國聯準會（Fed）「放鷹」程度超乎市場預期，不僅美股下挫，且外資持續賣超台股，連帶影響台股9月走勢較為疲軟，研判短線仍不脫震盪整理格局，但隨著時間進入第四季旺季，且在基本面仍穩健、選舉行情將啟動下，未來表現空間值得期待。

張圭慧指出，AI概念股近期漲多拉回整理，目前正逐步築底，長期趨勢仍向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能。

外資擁抱千金股氛圍愈來愈濃，聯發科暌違多時再獲摩根士丹利、美銀證券欽點有晉升千金股實力，實力派高價股升級再度蔚為主流話題，緊接著外資將祥碩推測合理股價拉上1,600元，創外資圈新高，花旗環球、里昂證券分別鎖定亞德客-KY與川湖，開啟初評喊買，千金股與準千金升級提供多頭柴火，對盤勢將有領頭作用。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來說目前產業基本面沒有太大變化，在聚焦題材上，包括IP／ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器升級解決方案，以及AI帶動的高速傳輸領域，仍值得持續關注。