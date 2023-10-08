Lexus連年力挺臺北時裝週

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Lexus持續支持各大時尚與藝術文化活動，連續5年與臺北市政府文化局、VOGUE共同合作《2023臺北時裝週Taipei Fashion Week》及全球時尚盛事VOGUE Fashion’s Night Out。活動即日起至10月29日（周日）串聯線上線下、帶來一系列精采的時尚活動。今年臺北時裝週以「DE&I多元共融 」（Diversity 多元、 Equity 平等、Inclusion 包容）為主題，與Lexus持續推廣的Lexus Electrified多元動力、自由選擇理念不謀而合。

響應《2023臺北時裝週Taipei Fashion Week》與VOGUE Fashion’s Night Out活動，Lexus在微風松高1F戶外廣場打造Lexus Electrified時尚展台，邀民眾鑑賞全新純電跑旅RZ 450e。

Lexus Electrified呼應本次時裝週主題DE&I，以多元動力、自由選擇的精神，提供最全面的電動化車款動力選擇，滿足所有消費者不同駕馭需求，10月8日前往微風松高前戶外展車區，一起感受Lexus Electrified的精采魅力。

即日起至10月22日（周日）活動期間，於信義區香堤大道規畫時尚VOGUE ZONE，除了時髦好看的打卡點之外，更集結眾多品牌提供時尚、藝術、音樂與美妝主題互動體驗活動；Lexus也在期間內於VOGUE ZONE設置時尚潮流拍貼機，現場除提供時尚態度打卡手拿板外，互動分享還有機會將「Lexus精美好禮」及「VOGUE精選FNO時尚潮流精品禮包」帶回家。