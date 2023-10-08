昇恆昌周年慶 HELLO KITTY萌翻

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昇恆昌免稅商店「萌遊旅行購‧跟著HELLO KITTY來作客」周年慶，即日起至11月30日搶先各大百貨開跑，祭出早鳥回饋10％無上限、全館滿額贈、入店禮，還有多項美妝、精品超值組合等各式優惠，堪稱地表最優惠周年慶，更多優惠訊息都在昇恆昌免稅商店官網。

更讓消費者尖叫的是，今年昇恆昌免稅商店周年慶與三麗鷗攜手合作，單筆消費滿額就能把萌屆霸主HELLO KITTY獨家限量的台味HELLO KITTY贈品帶回家，並有機會抽中價值高達8萬元的英國雙人來回機票，跟著HELLO KITTY探索世界的機會來囉。

台北內湖旗艦店更祭出多場HELLO KITTY主題活動，讓粉絲心動不已，10月7日HELLO KITTY手繪餅乾活動、10月22日HELLO KITTY 3D立體烤畫，11月就是超萌巨星HELLO KITTY的生日了，為了幫她暖壽，昇恆昌內湖旗艦店也特別於10月26日（周四）至11月1日（周三）快閃推出HELLO KITTY拍貼機，現場更有多處HELLO KITTY拍照區，擄獲男女老少的心。

另外，更有多項周年慶亮點：一、滿額現抵推兩波優惠，早鳥享有最高10％回饋無上限。二、每雙周抽雙人來回機票，消費滿額有機會獲得總價值超過20萬的獎項。三、滿額送昇恆昌獨家發行HELLO KITTY贈品，iRich會員再加碼不限金額送限量台味HELLO KITTY磁鐵。四、當日消費滿額即贈限量漫遊台灣文化特色贈禮。五、多項保養、美妝、香水超值組合，可現省1萬2,330元。