Epson獨家 推迪士尼系列標籤機

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今年光榮迎來迪士尼的100周年，迪士尼動畫中的每一位角色都成為經典，陪伴不同世代的人在童年創造出美好的回憶。全球創新科技領導品牌Epson推出官方授權的迪士尼系列標籤機，將經典角色融入產品打造出台灣獨家的LW-K200DA小熊維尼系列標籤機以及LW-K200DB公主系列標籤機，更因應此次新機上市再推出迪士尼小熊維尼及公主系列各兩款的主題標籤帶，提供消費者選購，兩款新機分別擁有196款小熊維尼系列以及迪士尼公主系列圖案與圖框，多樣化的選擇提供用戶列印出可愛多變的標籤貼紙，不管是禮物包裝、日常手作應用，或是家庭收納等都可以將可愛的迪士尼經典角色融入其中。

Epson本次推出獨家迪士尼系列標籤機，希望將小熊維尼以及經典公主們的形象遍布在使用者的日常生活，也透過多元的生活應用，讓大人或是小孩都可以盡情享受在手作樂趣之中，享受屬於親子之間的親密時光，兩款新機建議售價為2,490元，4款限定標籤帶建議售價為388元。

即日起至10月13日在各大網購平台MyEpson、momo購物網、PChome24h購機，還有超優惠首購活動，且於即日起至10月31日期間上網登錄發票活動，就可享有保固升級以及精美好禮。詳情請見https://www.epson.com.tw/Promotion2。