為n7做準備 納智捷12日說明純電服務網絡布局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

納智捷（LUXGEN）n7預計將於明年1月起陸續交車，納智捷近期已積極展開相關準備工作，並發出邀請函，預告將於12日以「LUXGEN 純電未來藍圖」為題舉行說明會，預料將說明為迎接後續n7上市，在相關充電網絡以及銷售據點通路的調整與布局。

據了解，納智捷已於第三季進行國內據點通路盤點，預期仍將維持在20～30個銷售據點。值得注意的是，為滿足現有多達2.5萬張訂單後續交車，納智捷也已承租位於北樓大業路上原奧迪汽車據點，未來將成為品牌最大交車中心。

此外，考量到傳統油車及電動車銷售及服務需求各有不同等情況，納智捷接下來將採取「油電分離」銷售模式，預料將採電動車專賣店的方式進行銷售。

納智捷目前已陸續在銷售保修據點建置充電樁，若就建置規格來看，n7預期將採用CCS1充電規格，支援150 kW快充功率。

身為國產首輛電動車，納智捷n7量產交車時程在今年以來即備受市場關注，鴻華先進也於9月底聲明指出「目前量產、交付客戶時程不變」，並指出將於今年第四季進入量產，一月起陸續交車。

鴻華先進並表示，後續關於n7車款相關事宜，由客戶端納智捷依新車上市規劃統一說明。

納智捷早先對媒體以及下單預定n7的準車主則發出通知，將於10月12日發表《P.U.R.E. for all純電生活》提案。不過，雖然是為n7做準備，但據了解，當天主要將說明品牌在購車、充電及售後服務等布建，焦點將不會放在n7。

也就是說，預料n7的上市日期、正式售價等資訊，仍將不會在12日當天對外發布。