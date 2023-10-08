台股雙十節後挑戰季線 聚焦九月營收及大立光法說兩大因素

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上周台股拉回守住前低後彈升，6日指數收16,520.57點，周K線連兩紅及收復月線。本周有雙十節連假營運天數較少，盤勢拚持續攻堅挑戰季線，市場聚焦上市櫃9月營收及大立光法說會兩大因素。

6日三大法人淨賣超20.2億元，外資賣超34.85億元、自營商賣超6.01億元，投信持續加碼，單日買超20.93億元。全周的三大法人合計賣超366.38億元，外資周賣超401.3億元，自營商周賣超86.31億元，投信則是周買超121.45億元。上周外資期貨市場則是減持空單，6日外資未平倉空單餘額4,058口，周減持空單6,026口。

時序進入10月中旬，台股指數雙十節前位階與上方的半年線僅差25點，與季線關卡16,720點差距200點，本周指數持續挑戰季線，首要觀察11日上市櫃公司九月營收業績資訊，權值龍頭台積電已在6日公布九月營收1,804億元，月減4.4％及年減13 .4％，前九月營收1.53兆元，年減6.2％，而第三季5,466億元，季增13.6％。

市場關注廣達、華碩、聯發科、日月光等AI商機相關的科技大廠，最新業績表現。由於9月營收攸關後續第三季財報結算，以第三季新台幣匯率走貶，市場期待高外銷比重之電子公司可望有可觀匯兌收益挹注，推升第三季獲利攀升。

其次法說會蓄勢待發，雙王大立光、台積電接連兩周的周四舉行法說會，本周12日光學鏡頭大廠大立光先登場，由於有蘋果新產品提前拉貨效應，大立光5日已經公布9月營收突破50億元、達55.72億元，月增22％，大立光法說釋出對第四季營運展望，將牽動蘋果供應鏈以及光學族群股價波動。另本周還有11日南亞科、12日的高力與中釉、以及13日台榮等法說會。