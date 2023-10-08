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記憶體大廠南亞科（2408）公告自結9月合併營收27.24億元，較上月增加5.8％，連二個月營收數字呈現月增，主要受惠客戶提前備貨推升。以年對年比較，仍較去年同期減少15.03％，惟衰退幅度已見收歛。

南亞科預定11日舉行法說會，說明公司及產業最新現況。

南亞科第三季合併營收77.36億元，季增10.09％，年減29.81％，連續第二個季度上升。累計1～9月合併營收211.88億元，較去年同期減少56.76％。

法人分析，8月利基型DRAM合約價已經止跌，預估南亞科第三季平均售價，季跌幅將收斂至中低個位數，受惠客戶備貨意願升高推升出貨量，季提升10％～15％。

觀察美國記憶體大廠美光先前在法說會中的說法，美光給予9月初～11月底財測及後市展望，低於市場預期。美光預期，合併營收區間42～46億美元，季增4.7％～14.7％，成長數字低於季節性水準。

不過，美光雖對NAND出貨偏向保守，但看好DRAM出貨量，將季成長，並創歷史新高。

法人認為，受到三星、海力士、美光等擴大減產規模，記憶體報價已出現止跌回穩，目前DRAM現貨價格從低點至今，平均漲幅12％，NAND Flash則平均上漲22％。

法人預期第四季DRAM價格，也將受惠供給端減產效益浮現，全球DRAM第四季合約價，以季的角度來看，有望上揚中低個位數。2024年第一季步入傳統淡季，價格回升動能可轉暫時放緩，最快於2024年第二季漲幅再度擴大。

法人預估，第四季DRAM均價轉為上揚，漲幅約3～8％。2024年第一季處電子業的傳統淡季，產品均價約季增0～3％，並自2024年第一季啟動循環的主升段，並持續至2025年。

利基型DRAM在PC、手機下游庫存趨於正常，客戶在價格趨勢反轉後，將加快回補庫存，因此，預估南亞科第四季出貨量將持續回升，營運逐步回到成長軌道。