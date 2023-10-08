金控獲利11日全數出爐 前三季獲利挑戰成長逾5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年前八月金控終於轉為正成長，14家金控稅後純益前八月獲利達到3,114.45億元，較去年同期的15家金控獲利3,083.35億元還多。隨著金控獲利陸續出爐，目前已有10家公布獲利，目前僅剩國泰金、富邦金、開發金、新光金4家預計將在11日公布獲利，整體金控前三季獲利有機會挑戰擴大正成長幅度逾5％。

今年以來，金控獲利的年增率衰退幅度已從年初的6成，逐漸縮小，並至8月已轉為正成長。也因此，法人看好，金控獲利有機會擴大正成長幅度。

法人預估，今年整體金控獲利雖難以突破2021年的歷史新高5,806億元，但全年獲利還是有機會超越歷史次高的2020年3,768億元，今年可望突破4,000億元大關，金控年度獲利可望創下歷史次高紀錄。

由於去年9月起，受到股債市場波動、防疫險理賠等因素綜合影響，整體金控獲利遇到亂流，開始出現金控單月虧損，去年11月、12月更出現整體金控獲利「倒退嚕」。不過，也因為去年的基期夠低，加上防疫險衝擊已消失，法人評估，第四季只要不出現重量級的黑天鵝事件，第四季只要穩定獲利，全年就可以突破4,000億元的獲利水準。

以目前已公布獲利的10家金控獲利，前三季獲利達1,953.8億元，較去年同期的1,499.6億元，年增率達30.29％。目前獲利以中信金前三季獲利達485.86億元領先群雄，兆豐金以270.28億元緊追在後。合計前三季，10家金控中，已有3家進入獲利200億元俱樂部，9家獲利突破百億元。

對於後續獲利預估，法人評估，銀行利差展望維持高檔運行，支撐核心獲利能力展望。保險業則是擺脫獲利高基期及防疫保單影響，獲利成長可望回升。其中，在金融股操作上，因應未來可能轉向降息，金融族群擇股優於擇市，選股策略以資產品質佳且具高殖利率等特性的金融族群為首選。

法人直指，未來幾個月，因為壽險業及證券業受惠低基期，成長幅度相對銀行業為佳的情況將會持續顯現，爆發力更明顯；銀行業的獲利可望穩定向前，同樣看好。