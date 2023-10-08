金管會前3季開罰1.95億 罰鍰金額與件數雙減

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金管會今年前3季開罰金融業及上市櫃公司合計新台幣1.95億元，年減1.77%，罰鍰件數合計223件，年減5.11%。其中，券商、期貨商及上市櫃公司吃下紅單金額比2022年同期增加，銀行業、保險業及投信投顧業罰鍰則下滑。

金管會下設銀行局、保險局、證期局及負責金檢的檢查局，監理金融三業及上市櫃公司。

金管會揭露，今年前3季開罰金融業及上市櫃公司合計1億9595.5萬元，相比去年同期開罰1億9948萬元，年減352.5萬元或1.77%；罰鍰件數達223件，相比去年同期235件，同步年減12件或5.11%。

金管會今年度違規罰款收入法定預算為3.28億元，若以今年前3季罰鍰數看，年度預算達成率近6成。不過，金管會強調，裁罰僅是監理手段且全以客觀事實為本，金管會並不以達成罰款預算為目標。

今年前3季銀行局開罰8489.5萬元，相比去年同期減少598.5萬元或6.59%，罰鍰件數共19件，年增5件或35.71%。

金管會銀行局副局長童政彰分析，銀行局前3季罰鍰金額下滑、罰鍰件數卻走高，主因今年小額罰鍰較多，光罰鍰金額在20萬元以下的案件就有6件，態樣包括基層金融機構罰度相對較低的案件或違反個資法案件等。

前3季銀行局開罰的3大案，包括中信金因大股東干政挨罰3000萬元、中信金子公司中信銀行因行員涉勾結詐騙集團的內控缺失挨罰2000萬元、中信銀因理專弊案挨罰1000萬元。

證期局對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司共開罰6046萬元、罰鍰件數179件，無論罰鍰金額或件數雙雙較去年同期上揚，分別年增26.22%及6.55%。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，前3季對證券業、期貨商及上市櫃公司罰鍰金額有增加，主因有部分券商內控不佳遭到處分，及有部分上市櫃公司未依規定申報財報等。

其中，證期局開罰前3大案，第一大為富邦投信因基金經理人人頭跟單挨罰180萬元，其次為國泰證券因App當機事件挨罰150萬元，第三為康和證券因金檢內控缺失挨罰144萬元。

保險局前3季開罰5060萬元，年減16.64%，罰鍰件數25件，年減52.83%。

金管會保險局副局長林志憲說，去年前3季有保險公司在招攬面有缺失，加上有個資法違規案件等，導致比較基期的罰鍰金額及件數較高。

至於今年前3季保險局開罰前3大案，依序為中信金旗下台灣人壽因大股東干政的公司治理缺失挨罰1000萬元、三商美邦人壽投資反向ETF缺失挨罰480萬元、國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行未落實投後管理作業挨罰240萬元等。