處女座財運頗佳 天秤座留意健康

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 工作運佳 務實投資

一動不如一靜，尤其是職場上重大抉擇，稍安勿躁為宜。合作機會出現了，是該掌握，還是多觀察，整體而言要回歸現實面，先務實再創新。女士們的姻緣運頗佳，同樣的是，先現實再務實，愛情與麵包都一樣重要。工作運也十分理想，方向對了，就該義無反顧。投資求財，務實為宜，區間為佳。幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。幸運數字：9、6、4、2及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 高出低進 順勢而為

木星金牛，進入中段，繼續逆行。天王金牛，位於後段，也處於逆行狀態。雖然機會不斷出現，對於金牛而言，不宜輕舉妄動，只因重量級行星都處於逆行狀態。不論是事業上異動，還是人際關係的經營，都不宜操之過急。給自己一個獨處的空間，務實面對事務。投資求財，高出低進，順勢而為。幸運物與色彩：紫水晶與紫色：幸運數字：1、9、4、0及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 就線論線 莫貪為宜

愛情運頗佳，單身適婚並且想婚的雙子，宜積極參加朋友聚會。家庭運也十分理想，對於有意購買屋宅和想成家立業的雙子而言，這是理想的時段。不過事業職場上的壓力需要舒緩，運動是最為理想的化解選項。對於投資求財而言，這是尷尬的一周，就線論線有利可圖，但莫貪為宜。幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。幸運數字：7、6、4、8及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 聚焦傳產 順勢操作

成家立業的機會出現了就該掌握，尤其是購置不動產方面，這是個十分有利的一周，不但吉屋可望覓得，而價錢也會十分漂亮。對於投資求財，目標的選擇宜以傳統產業標的為主，對於近期出現利多消息的個股，更值得掌握，順勢營造短線機會財利。財利運勢頗佳，正向思維，順勢運作為宜。幸運物與色彩：黃玉與金黃。幸運數字：6、4、7、8其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 合作謹慎 稍安勿躁

金星獅子，進入尾聲，周二將離開獅子，進入金錢宮。對於財利運勢而言，是個好消息，只因為有火星的合相加持，代表的是許多料想不到的機會容易浮現。不過合作方面事務宜謹慎再謹慎，即便再多，再誠懇的條件，也還是稍安勿躁為宜。投資求財，短線為宜，急漲調節，急跌承接，順勢而為。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數：9、0、3、4及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 財運頗佳 把握契機

金星雙女（處女），周二展開序幕，帶來的禮物是土星的衝剋。人際關係互動宜謹慎，尤其是自己人有必要放下所謂的「理所當然」。不過財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，機會出現了該掌握。投資求財，則宜短線的方式運作，震盪愈大，財利愈豐碩，隨時見好便收。幸運物與色彩：璧璽與紅色。幸運數字：3、4、9、0及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 留意健康 緊盯趨勢

天秤之月，進入中段。火星天秤，逐步進入尾聲。水星天秤，展開序幕。貴人在遠方，國慶假期除了出外旅遊和踏青，也不妨趁機拜訪貴人朋友，或是參加朋友聚會和旅遊。努力積累貴人，營造下半年好運勢。健康磁場並不理想，該休息就休息。投資求財，以市場趨勢與氣氛為依歸。幸運物與色彩：粉晶與粉紅。幸運數字：6、9、4、3及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 掌握消息 適度舒緩

愛情運勢並不理想，許多事務不處理，反而是最好的處理，假期出遊是最為理想的舒緩之道。事業職場事務也是如此。讓子彈多飛一下，才有機會找到正確化解之道。貴人磁場十分明顯，這也是心想事成的能量。有道是「你認真，別人才會當真」。投資求財，宜以市場消息面為依歸，再順勢而為。幸運物與色彩：硨磲與銀色。幸運數字：7、6、4、2及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 重大抉擇 能緩則緩

守護星進入逆行，對於人馬（射手）而言，這將會是個宜留意健康事務的一周，沒事多休息。工作運也是如此，雖然出現正向能量，但重要抉擇還是稍安勿躁為宜。搬家、入宅與修造事務能緩則緩，購屋置產就更不在話下了。工作運也不理想，凡事莫執著。投資求財，多觀察國際財金與外資動向。幸運物與色彩：墨翠與墨綠。幸運數字：9、8、4、0及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 股市求財 多看少做

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。機會和危機千萬不要傻傻分不清楚，而重要原則在於慢半拍，多觀察，多思考，然後再決定不遲，而此種現象尤以職場事務為最。偏財運頗佳，投資求財有利可圖，商務買賣與業務行銷都值得努力。不過對於股市投資求財而言，看不清楚趨勢，多看少做為宜。幸運物與色彩：蛋白石與茶色。幸運數字：4、3、5、9及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 運勢欠安 謹慎考慮

現在寶瓶是輕鬆的，土星離開了，冥王星還沒有進來，難得出現無事一身輕。不過由於財利運勢並不理想，而合作運也是如此，是個宜多休息的一周。重要事務的抉擇，稍安勿躁為宜。許多乍看理想的事務，要多給自己時間觀察考慮。對於投資求財而言，就是如此。就線論線，該買該賣不宜猶豫。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：2、0、7、9及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 擁偏財運 短線有利

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。有種說不出來的負能，既不是工作，也不是情感事務，更不會是人際關係，建議雙魚們給自己獨處時間。放空和旅遊是最為理想的自我放逐，同時對健康也有利。偏財運頗佳，投資求財方面，短線有利可圖，反彈急漲先賣再說。幸運物與色彩：珍珠與白色。幸運數字：8、6、7、1及其組合。