超基因推免費AI繪製吸睛 孕媽咪化身芭比留念

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電影《Barbie》有這麼一句經典台詞：「身為母親的我們要站在原地，當女兒回頭時，就能讓她看見自己走了多遠」。雙十連假的母嬰用品展中，超基因生技的便提取這項「母親守護子女」的概念打造夢幻打卡牆，象徵儲存一次、守護一世，如同母親般，從出生的那一刻起一路守護，當客戶哪一天有需要時，超基因都會在原地等候大家。

這次母嬰展，超基因不惜重本，打造多種互動體驗，突破外界對臍帶血公司的傳統看法。除了將話題電影《芭比》的造型裝置直接搬進會場、成為夢幻打卡熱點，也趕上AI熱潮，開創展覽先例，邀請準爸媽免費體驗AI影像合照，留下孕期的最美形象。

不只打卡牆別出心裁，超基因還融合時下最新技術，首創AI影像生成肖像，從卡通動畫到古典畫像風，將孕媽咪和家人最美的模樣在一瞬間保存下來。超基因生技透過輕鬆新奇的互動，希望帶給蒞臨攤位的每一位顧客不同於以往的逛展體驗。

此外，超基因以「見證“臍”蹟」為主題，邀請知名藝人海裕芬女士，擔任主持人專訪腦麻鬥士王小弟。王小弟在十個月大時被判定重度腦性麻痺，所幸王媽媽在生產時即選擇儲存臍帶血，之後透過美國杜克大學技術合作台大醫院，進行全台首例自體臍帶血回輸治療腦麻，並有卓越恢復成效。王小弟現今已能說話、藉輔具行走及正常上學，王媽媽一瞬間的決定扭轉了命運，也證明健康臍帶血幹細胞的妥善儲存，確實能發揮輔助治療的功用。

不僅止於協助王小弟一家人重拾笑容，超基因生技更希望未來能消除國界的屏障，打造國際再生醫療平台。超基因是國際臍帶血協會 (Cord Blood Association，簡稱CBA) 的唯一台灣創始會員，而該協會的創辦人便是協助王小弟案例技術合作的美國杜克大學 臍帶血權威Dr. Joanne Kurtzberg。超基因將參與CBA亞洲分會的籌備，推廣幹細胞及臍帶血儲存之外，也進一步邁向國際，成為幹細胞免疫療法的權威。