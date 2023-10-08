緩解以巴衝突 土耳其傳與區域外長通話討論方案

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繼土耳其表示已準備好協助緩解以色列和巴勒斯坦衝突之後，土國外交部消息來源表示，外長費丹（Hakan Fidan）今天與區域各國外長通話，討論以巴間的戰鬥。

路透社報導，消息來源表示，費丹與沙烏地阿拉伯、卡達、伊朗、巴勒斯坦以及埃及等國外長討論了這場衝突，但未提供更多細節。

稍早，土耳其外交部重申總統艾爾段（Tayyip Erdogan）要求各方克制的呼聲，並強烈譴責這場衝突造成平民傷亡。

土國外交部說：「我們強調，暴力行為和局勢升溫，對誰都沒好處。」外交部並呼籲在當地的公民留在安全室內場所。

外交部進一步說：「土耳其一向準備好盡可能提供協助，確保局勢不會進一步升溫，以讓情況獲得控制不再進一步擴大。」外交部說：「就這方面來說，我們持續與相關各方進行密切接觸。」

土耳其過去支持巴勒斯坦且贊成以「兩國方案」（two-state solution）解決衝突，但在與以色列歷經多年敵對之後，目前正尋求雙邊關係正常化。

土耳其和以色列過去就是盟友，但於2018年互逐大使，並經常針對以巴衝突互槓。然而土耳其於2020年展開拉攏攻勢，讓雙邊關係解凍，使得隨後又相互重新任命大使。

由於土耳其並不將巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）視為恐怖組織，且會接見哈瑪斯領袖，引發以色列不滿。

今天的暴力行動之前，艾爾段曾說以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能會於10、11月訪問土耳其，討論能源合作事宜；土耳其能源部長已說他計劃11月初訪以色列。