御頂國際集團三箭齊發 轉型低碳餐旅平台

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御頂國際集團（3522）日前宣布董事會通過新設子公司「御義旅行社股份有限公司」及「御景生活事業股份有限公司」，正式跨足旅遊市場及飯店管理，未來將透過餐飲、旅遊及飯店三支箭的綜效，從單純僅依靠婚宴收入的企業轉型為低碳餐旅服務平台。御頂更引入專業ESG團隊，定義企業的碳邊際，計算營業服務碳排量，未來亦將推出一系列低碳服務，為地球永續盡一份心力。

國內以中大型宴會場地聞名的御頂國際集團，旗下擁有兩個品牌，分別是晶宴會館和頂鮮台南擔仔麵共八個會館，受惠於疫後復甦的報復性宴客潮，統計今年八月累計營收為4.63億元，較去年同期成長27％。依照國人消費習慣，宴會旺季主要集中於Q1及Q4，為了提高淡季周轉率，晶宴會館及頂鮮台南擔仔麵餐廳，近期開始搭配旅行業者，推出特色餐點服務日本與韓國旅客，而九月中後脫離鬼月淡季，宴會市場開始加溫，因此可望營收再創疫後新高。

台積電在熊本設廠後，熊本廠員工躍升為當地主力消費客源，而御頂過去與日本當地維持良好互動關係，且與九州著名連鎖餐飲珍有福合資設立台灣珍有福。未來御義旅行社將透過集團人脈，與當地旅行社合作主攻日本旅遊市場，主力開發九州熊本、福岡、大分和山口旅遊資源。亦將針對大型企業的需要，提供低碳國內外員工旅遊服務，提前落實大型企業於2025年開始的零碳要求。

國外有許多著名飯店管理集團，如英迪格、萬豪、星野等，但台灣始終缺乏具特色的品牌。御頂國際集團看準此商機，跨足生活休閒事業成立御景生活事業公司，運用飯店管理團隊豐富經驗與開發能力打造台灣第一的飯店管理品牌，積極爭取飯店、餐飲及休閒事業顧問與委託管理服務，同時也希望藉此將該集團的餐飲服務延伸至飯店旅館內的餐廳與宴會廳。

御頂集團董事長孫正強表示，御頂集團將優先對所有會館進行溫室氣體盤查，董事會亦已通過2億元現金增資和1.5億元可轉換公司債，募集資金後除了進行現有會館裝修外，主要將汰換設備，改用節能設備，設備更新後減排的碳，將委請顧問公司申請碳權，參與台灣碳權交易所的碳權交易。

御頂集團未來亦會整合上下游供應商，協助所有會館、輕食品牌、旅遊服務和飯店住宿皆提供碳足跡報告，並提供碳中和的服務，從單純宴會場地服務轉型為低碳餐旅服務平台，未來營運可期。