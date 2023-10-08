經部啟動電動貨車補助計畫 投入2億拚綠色物流

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綠色供應鏈浪潮來襲，物流業也面臨減碳壓力。經濟部近期公告主題式研發計畫，總計投入約新台幣2億元，受理補助國內業者開發物流電動車與營運調度系統，盼促成本土自主研發電動貨車，最快11月審定申請案。

經濟部產業發展署近日公告「電動商用車智慧運營驗證計畫」，將投入2億元經費補助業者，計畫分成兩大補助項目，第1類為國內車廠與物流業者共同建立自主電動貨車製造能量；第2，開發物流場域營運調度系統。

上述計畫以2.5年為限，補助比率40%以上，不超過50%；此外，經濟部限制開發項目的關鍵零組件禁用中國大陸製造，包含電池、馬達和控制等三電系統和車架。

經濟部官員表示，物流業者的燃油運具為主要碳排來源，但考量電動車汰換成本較高，目前物流業者仍以燃油車送貨；隨著ESG意識抬頭，為符合台積電、蘋果等客戶要求，物流業綠色轉型勢不可擋。

觀察國內業者在電動貨車技術與市場布局，中華汽車等車廠具有整車製造能力，MIH開放電動車聯盟規劃1至2噸重的電動貨車的軟硬體平台設計，皆有機會申請。另外，國內4大物流業者如新竹物流、嘉里大榮、黑貓與宅配通，同樣積極布局綠色轉型，有望成為媒合案例之一。

經濟部官員表示，目前國內車廠開發以3.5噸、5噸電動貨車為主，盼透過「電動商用車智慧運營驗證計畫」銜接車廠和物流業者需求，預期未來1、2年會有電動小貨車實際落地運行，力拚達標2040年電動運具市售比100%，即未來在市面上銷售的汽車、公車和貨車將全面電動化。

此外，物流車「油轉電」也有助於國內減碳。根據經濟部估算，1台電動小貨車抵換1台柴油小貨車每年可減少13.9噸二氧化碳排放量。截至2023年8月止國內燃油貨車（含大小貨車）的保有量約有114.8萬輛，其中小貨車有97.4萬輛，若有效汰換為電動小貨車，減碳效益可逾千萬噸。