陳吉寧會見舒默 盼中美擴大經貿往來實現合作共贏

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美國會參議院多數黨領袖舒默所率兩黨參議員代表團昨抵達上海，正式展開在中國大陸的訪問行程，上海市委書記陳吉寧當日與代表團會見時表示，願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。

據「上海發布」微信公眾號消息，陳吉寧7日向代表團一行介紹了上海經濟社會發展相關情況。他說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也利於世界。「習近平主席強調，中美雙方應該相互尊重、和平共處、合作共贏。這是新時期中美正確相處的根本原則」。

陳吉寧指出，作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，開放、創新、包容是上海這座城市最鮮明的品格，我們一切工作的出發點和落腳點就是讓老百姓過上好日子。願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流。

陳吉寧強調，歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，透過上海深耕廣闊的中國市場。我們將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。

消息指，舒默一行感謝上海的熱情接待，對這座充滿活力的現代化國際大都市印象深刻，並就推動經貿往來等問題做了交流。他們表示，美方重視美中關係，不尋求與中國脫鉤或衝突。此次訪中旨在透過坦誠、深入、建設性、富有成效的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關注的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。