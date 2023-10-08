友達擴大營運版圖 盼擺脫景氣循環

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面板廠友達日前宣布將收購德商BHTC的100%股權，產業分析師認為，除增加中國以外生產據點，也可往面板下游布局，降低景氣循環影響，但可能成為原本下游客戶的競爭者。

友達10月2日召開重大訊息記者會宣布，擬以不超過6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）所有股權，預估2024年上半年以自有資金完成交割。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪表示，台灣面板廠面臨美中貿易戰工廠須「中國加一」的議題，就是中國生產據點之外必須要有生產基地，生產組裝或顯示方案不能全在中國完成；友達除在越南新設組裝廠之外，收購BHTC正好取得在美、歐、印度等地的工廠或據點，分散供應鏈的風險，也有助垂直整合及場域經濟布局。

研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益直言，BHTC不只是車用顯示與人機介面系統供應商，還擁有系統整合設計與製造能力，不是代工而已，因此對友達會帶來垂直整合的好處，且提供友達穩定客戶來源；但對Alpine、Continental、Mitsubishi等其他車用顯示與人機介面系統的製造商而言，友達併購BHTC後與這些廠商的關係，將會從面板供應商變成競爭者。

謝勤益認為，BHTC目前的車用面板供應商除了友達外，還有日本顯示器公司（JDI）、天馬，凌巨等，友達入主BHTC後如何轉換這些公司的訂單到友達，也是未來的觀察重點。

陳建助坦言，友達併購BHTC後業績不會在短期呈現大爆發，但在車用面板、全球供應鏈布局上，可將觸角延伸到很多國家，符合車廠供應鏈在地化的需求，不再僅提供一片面板模組，而是總成完整的解決方案，更有機會掌握一線車廠的訂單。

他預期，友達以筆記型電腦面板模組組裝為主的越南廠，也可能再增加車用面板的產線；而併購自己的客戶BHTC，做全球布局，也比自己在全球設生產基地更省時、省力、省錢。

友達曾公開非純面板業務的營收已占總體營收14%，盼未來2、3年超過20%。陳建助指出，友達6年前有90%至95%的營收來自銷售面板，但在雙軸轉型、垂直整合後，今年比重已經大幅降低，併購BHTC將進一步加速降低純面板業務比重，放緩面板業景氣循環的影響。