台灣首枚自製氣象衛星獵風者發射再延期 太空中心說明異動原因

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台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」，原訂7日上午9點36分，將從圭亞那太空中心（CSG），搭乘亞利安公司的Vega火箭升空，卻在倒數階段因火箭最後程序異常取消，原規畫今上午同一時段再次發射，但台灣時間8日凌晨2點多，亞利安公司正式通知，檢查作業仍進行中，下個發射日期尚待確認。

國家太空中心7日一早舉辦直播觀禮活動，然而就在數十幾秒的階段，螢幕上畫面突然亮起紅燈，火箭未如預期點火，讓現場人員一片錯愕。太空中心說明，是因系統中某個數值微幅超過標準，而中斷了程序。

太空中心昨天下午也指出，亞利安相關團隊立即投入檢查作業，仔細確認火箭狀態。若一切順利，或許可在隔天同一時間的備用窗口，也就是台灣時間8日上午9點36分再次發射。

不過，就在8日凌晨2點，亞利安公司正式通知並發布新聞稿，團隊仍在檢視中斷倒數程序的設備，決定今天不重啟發射程序，待調查結束再排定下次發射日期，而火箭與此航班所有12枚衛星狀態皆相當穩定安全。

太空中心也強調，太空任務充滿挑戰，懷抱遠大目標的同時，大家也用最謹慎、耐心的態度執行工作，也說明火箭航班異動相當常見。發射是非常重大的關卡，盡可能在地面排除一切風險，火箭才能帶著衛星克服這星球的地心引力，抵達幾百幾千公里高的軌道，讓衛星展開任務。 ​ 太空中心感謝關注獵風者的每個人，一起期待獵風者升空時刻，並順利展開觀測海面風場的任務。