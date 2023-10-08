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華為又1黑科技問世 「1秒1公里」特斯拉也輸它

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圖／本報資料照片
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【中時新聞網 吳美觀】電動車主福音來了！華為日前在大陸四川推出全液冷超級充電樁，最大輸出功率600kW，號稱電動車充1秒鐘可跑1公里，匹配所有車型，為車主帶來充電如加油的體驗。比特斯拉超級充電站的250kW快了兩倍多。

華為數字能源表示，在十一連假期間，在高海拔的川藏公路設置三個超充站正式上線，為新能源車主提供「一杯咖啡，滿電出發」的極速充電體驗。

華為表示，全液冷超充充電更快，1秒1公里，最大輸出功率600kW，最大電流600A；在高海拔區域仍然可為新能源車主帶來充電如加油般的體驗。

全液冷技術確保設備的高可靠性，在高原區域實現耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等，適應沿線的多種複雜工況。

華為強調，匹配所有車型，來車即充。一次充電成功率高達99%，200至1000V充電範圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。

快科技報導，600kW的充電速度，代表1小時可以充電600度，充100度電只需10分鐘。

目前絕大多數的電動車、插電式混合動力車電池都不到100度電，如果能夠一直維持在600kW的功率，不到10分鐘就可完全充滿，比手機快充還要快。

報導指出，市面上超充樁普遍功率仍在300kW上下，特斯拉V3超充樁的峰值功率能夠達到250kW。保時捷800V高壓超充的峰值功率也達到了270kW，小鵬的800V高壓快充最大功率480kW。

華為超級充電樁達600kW輸出功率，特斯拉也辦得到。科技網站Electrek透露，特斯拉今年推出V4超級充電站，最大輸出功率也可達600kW，但目前限定功率在350kW。

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