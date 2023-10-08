《電零組》9月營收雙減 騰輝-KY：短期現象

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【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠騰輝-KY(6672)9月合併營收3.78億元，月減12%，年減9.81%，騰輝-KY表示，9月合併營收衰退應是短期現象，傳統產品需求預計在第4季反彈。

由於傳統產品應用的歐美汽車產業及顯示器客戶持續去化庫存，導致騰輝-KY 9月合併營收下滑至3.78億元，不過獲利主要來源的軍工、航天、綠能應用的散熱材料訂單持續，騰輝-KY預估，9月合併營收衰退對獲利持續增長影響有限。

騰輝-KY今年前9月合併營收36.4億元，年減17%；騰輝-KY表示，近期接獲許多非傳統電子產業應用的產品配合，在特殊材料開發上迭有斬獲，如：特殊薄膜電容絕緣、鋰電池過載保護、低軌道衛星高頻基板、5G/6G應用之半導體測試材料、AI伺服器相關大電流電源供應器散熱等，將持續對獲利與營收注入新動能。

騰輝-KY耕耘車用領域多年，除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展，也仍持續在技術及應用上推進，有望擴大未來營運動能，加上軍工、航天應用產品陸續取得全球大型公司新的型號應用，有助於整體獲利表現。

騰輝-KY亦持續在海外的以色列、北歐、印度與越南開發出軍工應用/半導體測試客戶，並且在高速應用的周邊產品上開發出新的訂單，都會有利於長期產品多元化的布局，並增加自身全球布局的完善性。