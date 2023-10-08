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身障生與普通生一起成長 國教署、國教院共推「基地學校」融合教育

  • 中時即時 林志成
2023年10月8日台北市／台北市松山工農、國立基隆特教共同規畫「職安體驗，共融避險」活動，讓學生體驗工作場域「鋼構組配」作業時容易發生的工安意外。（教育部提供／林志成台北傳真）
2023年10月8日台北市／台北市松山工農、國立基隆特教共同規畫「職安體驗，共融避險」活動，讓學生體驗工作場域「鋼構組配」作業時容易發生的工安意外。（教育部提供／林志成台北傳真）

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教育部國教署與國家教育研究院以3年為1期合作模式，共同發展「基地學校之特殊教育族群」融合教育計畫，讓身心障礙學生融入與普通班學生一起學習及成長，同時導入通用設計教學，以多種形式的資訊傳達，提供學生獲取資訊與知識的方式。

以台北市松山工農、國立基隆特教為例，2校規畫「職安體驗，共融避險」活動，讓為修習或已修習服務群共同專業科目「衛生與安全概論」之學生參與，並以建立職業安全與傷害的先備知識為基礎為主。

2校學生透過虛擬實境方式體驗工作場域「鋼構組配」作業時容易發生的工安意外，由機構裝置模擬掉落物下降，了解佩戴安全帽的重要性，與遵守紀律保護自身安全。

另「人因體感操」則利用體感互動裝置，判斷不同的工作姿勢，藉由「檢視上肢危害」，提醒人員工作時應遵守相關工安規定，防範職業所造成的身體傷害重要性。

松山工農及基隆特教等2校學生表示，透過在融合情境學習的正向感受及職業安全與傷害議題回饋，更能落實工安意外預防與應變的處理能力。

教育部國教署說，融合教育結合新興科技及創新教學等模式，能促進特殊學生學習參與度、動機及成效，普通學生能進一步認識與同理特殊學生，同時學校能建立校內相關專業團隊(物理治療、職能治療、心理治療、社工師等)的合作模式，成為發展普通教育和特殊教育融合的重要關鍵。

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