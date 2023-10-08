實測新版iOS 17 明顯改善iPhone 15 Pro發熱 A17 Pro性能更優

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 盧伯華】iPhone 15 Pro系列爆機身過熱問題，蘋果公司宣佈在軟體更新後就能解決。據外媒報導，蘋果發布iOS 17.0.3經過實測，確實解決了機身過熱問題。至於外界懷疑可能出現降頻的問題，在對比之前iOS 17.0.1/17.0.2版本下，性能確實沒有下滑，跑分甚至更加優秀。

據《快科技》報導， 蘋果新機iPhone15開賣後機身過熱問題非常突出，甚至有人還聲稱因此被燙傷，成為網路上熱門話題。隨後，蘋果回應了這件事，他們承認iPhone 15 Pro系列存在機身過熱，但不是他們的問題，是有些App造的情況，隨後會用軟體更新後就能解決。

報導說，iOS 17.0.3很快就上線，主要解決iPhone 15 Pro系列機身過熱問題，事實上蘋果也確實做到了。

外媒《ZDNet》針對新版iOS17.0.3進行iPhone 15 Pro和15 Pro Max實測，同時也與原先舊版本進行實際比對，發現散熱問題改善非常很明顯的。沒有更新系統之前，iPhone 15 Pro和15 Pro Max發熱可以輕鬆超過41度，甚至更高。而更新後，差不多溫度也就是在34度左右，感覺起來涼爽很多。

至於外界擔憂蘋果以降頻來解決發熱問題導致性能下降，《9to5Mac》網站進行實測，iPhone 15 Pro Max在iOS 17.0.3下，多核7006和單核2875，而運行2小時後，這個對應的成績達到了2941和7523（跑分反而更加優秀），對比之前iOS 17.0.1/17.0.2版本下，單核2914、多核7199，確實性能沒有下滑的現象。