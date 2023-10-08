特別預算增 國債鐘5年人均多2.6萬元

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【中時新聞網 盧伯華】蔡英文總統上任以來，所編列特別預算超過2兆元，引發外界「常態化破壞財政紀律」疑慮，財政部預計周三（11日）到立法院財政委員會專案報告外，同時也規畫「國家財政」專區，並且以14項問答回應外界的疑慮。

立法院預算中心仍提出3項質疑，首先從2018年開始，國債鐘持續呈現上升的趨勢，2018年底每人負債是22.7萬元；2020年底跳升到23.8萬，2022年再到24.7萬。財政部資料顯示，雖今年9月底因大筆稅額都已入帳，短期融通減少，國債鐘降至25.3萬，不過接近5年來每人負債還是增加了2.6萬元。

預算中心指出，2018年到2022年除了中央政府流域綜合治理計畫第3期，是以半數以上稅課收入和疫後經濟振興特別算算歲計賸餘支應，其餘皆以舉債為主要支應，包含前瞻基礎建設、新冠肺炎防治等；審計部資料也顯示舉債保留數已經達到2,000多億元，且還有執行中的鉅額預計舉借數。

中央政府的公共債務持續攀升，主要來自特別預算。預算中心資料顯示，2023年與2024年總預算及特別預算舉借預計合計數為3,858、3,719億元，扣除債務還本之後，還有2,748以及2,569億元，使得中央政府的未償餘額仍有繼續增加的疑慮。

立院預算中心要求，針對外界疑慮，應該強化債務揭露。政治大學財政學系教授陳國樑則指出，蔡政府每每拿賸餘數字來大肆頌揚，吹噓總決算歲入歲出賸餘，卻無視特別決算歲入歲出短絀，不啻是掩耳盜鈴、自欺欺人。

針對特別預算被質疑分年編列藏債於未來，財政部問答中也回應，特別預算是因應國家逢特殊事故及推動重大政事等即時需求，與總預算相互獨立並相輔相成，避免一次性支出影響總預算規模，總預算與特別預算都要受監督。