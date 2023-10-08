以色列發布戰爭狀態 外交部更新旅遊警示燈號黃色

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以色列發布戰爭狀態警報，外交部昨天更新旅遊警示燈號，目前將以色列歸為第3級「黃色警示」，未升高到前兩級的紅色、橙色警示。

以色列昨天遭伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」發射5000枚火箭突襲，根據外交部掌握，迄今尚未有台灣觀光團、僑民回報受傷情況。

台灣駐以色列代表處在官方臉書公告，基於安全考量， 請目前在以色列商旅及觀光的民眾或旅遊團，主動與駐以色列代表處保持聯繫。有網友留言詢問是否會在臉書公告撤僑的行前準備，駐以色列代表處回應，任何重大通知及安全警訊都會同步在臉書進行公告。

以色列駐台代表處在官方臉書張貼「我與以色列站在一起」（I stand with Israel）的圖片指出，恐怖份子目前仍在猛力襲擊以色列，其中為了傷害平民，正在向以色列南部和中部城市及耶路撒冷進行無差別的飛彈攻擊。

以色列駐台代表處表示，哈瑪斯恐怖份子也滲透到以色列領土，造成許多平民傷亡。以色列國防軍（IDF）已宣布進入戰爭狀態。

台視前主播眭澔平透過臉書報平安，他表示幸好從以色列住棚節暫時離開，目前已越過約旦河進入約旦。不少旅居以色列的台灣僑民則在臉書分享，空襲警報從早到晚響個不停，有人幾乎出現警報「幻聽」，一天要跑去大樓或家中的避難空間躲避許多次。

外交部旅遊警示燈號由高至低共分4級，紅色指「不宜前往、宜盡速離境」，橙色指「避免非必要旅行」，黃色指「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色指「提醒注意」。

外交部提醒，民眾在以色列如遇急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。