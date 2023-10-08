青年署媒合650位大專生暑期返鄉體驗職場 深入認識在地文化

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教育部青年署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年年暑假媒合650位大專以上在學青年至非營利組織體驗職場1.5個月，他們除賺取薪資外，更能深入認識在地文化。

為了展現大學生職場體驗的成果，青年署也在體驗結束後辦理7場次分區成果競賽，在高雄場榮獲社會公益類第三名的「社團法人高雄市野鳥學會」2位學生─台大森林環境暨資源學系李聿軒、東華大學華語文學系鍾佳珍，返鄉體驗分別擔任生態觀察員與短影片攝影指導員。

李聿軒表示，體驗過程最挑戰的地方在於籌辦「科學繪圖工作坊」，須結合自身科學繪圖的專業技能，以淺顯易懂的方式，將艱深繁瑣的植物知識分享給不同背景的志工們，引導志工透過觀察植物深入了解植物結構及保育的重要性，並以此為出發點，幫助志工們在後續導覽過程中將保育意識傳達給來訪遊客。

鍾佳珍也分享籌備「短影片工作坊」的過程，從活動課程設計到實際辦理，學習如何當一個活動籌辦者，不但成功讓志工們掌握手機剪輯影片技巧，也促使影音平臺成為用人單位推廣生態知識背景的媒介之一。

另2人也提及在籌辦工作坊前，必須了解用人單位推廣保育的目標，因此需要跟著工作夥伴早起巡田、觀察、紀錄水雉生態及其生長環境，這些都是前所未有的經驗，新奇感之餘，也從中發現不一樣的「美濃」。

「青年暑期社區職場體驗計畫」每年提供青年朋友多樣化的職缺選擇，能於求學階段提早體驗職場，探索未來的職涯選擇；同時為地方組織帶來新的創意和發展，實現雙贏局面。計畫相關訊息可以密切留意「青年署職場體驗網」。