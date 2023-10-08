小犬重創蘭嶼 芥菜種會急助重建

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國慶連假前小犬颱風橫掃蘭嶼，17級強陣風讓全島滿目瘡痍，造成嚴重災情，基督教芥菜種會防救災中心隨即在蘭嶼勘災並提供及時需要，其中有認養童家庭的嬰兒有緊急特殊需求，芥菜種會協助於今天上午空運物資送往蘭嶼，並針對認養童家庭每戶發放急難救助金一萬元。

芥菜種會承接蘭嶼原住民族家庭服務中心，社工連日來投入當地公所救援工作，及時提供協助與關懷。朗島部落由於電線桿被吹倒毀損嚴重，將會是蘭嶼最後一個復電的部落，芥菜種會關懷經濟弱勢的認養童家庭，其中一戶位在朗島部落的小嬰兒有緊急特殊需求，經協調於今天早上空運物資送到蘭嶼，芥菜種會也將發給認養童家庭每戶一萬元的急難救助金，以因應生活急需。

「目前最重要的，是儘快恢復居民的家園生活」，芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會在蘭嶼深耕多年，除了目前有原住民族家庭服務中心之外，還有早年芥菜種會創辦人孫理蓮宣教士培育建立的教會，以及經由職業培訓在蘭嶼開枝散葉的許多受助者，因此對蘭嶼當地有很深的情感；今年進一步培力部落青年透過友善自然農業方式養育蛋雞計畫，不僅供應當地的需要，也期望帶動經濟產業發展。然而在此次風災中，造成當地嚴重災情。

芥菜種會建立蘭嶼助人網絡，除了致力連結既有合作企業等資源的支持，芥菜種會所培力的新竹尖石鄉及台東海端鄉的原民青年也組成了志工隊，將前往幫忙小農重建雞舍和家園。蘭嶼災後房舍修繕、備災儲糧點增設緊急救援設備、社區產業復原等經費需求，急需社會大眾支持「弱勢扶助共好共生計畫」 ，捐款可洽芥菜種會官網。