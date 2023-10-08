浩天宮「大庄媽」起駕徒步北港朝天宮進香 柯文哲14日接駕

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台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」8日上午起駕徒步至北港朝天宮進香，行程為7天6夜，吸引數千名香燈腳追隨，台中市議會副議長顏莉敏、民眾黨立委參選人蔡壁如皆到場共襄盛舉，據了解，民眾黨總統參選人柯文哲，將於14日媽祖回鑾安座時到場接駕。

廟方人員指出，具300多年歷史的浩天宮，主祀媽祖，有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，廟建築與進香活動、特殊儀式共有3項，也被列為台中市文化資產的歷史建築、無形文化資產，也是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等53庄民眾的信仰中心之一。

廟方人員說，浩天宮徒步到北港進香具百年歷史，期間一度改為坐遊覽車的2天1夜進香行程，約5年前才恢復百年前傳統徒步至北港朝天宮進香活動，吸引眾多信徒參加。

廟方人員指出，今年配合徒步北港朝天宮進香，起駕前1周即9月30日先於中港高中體育場舉行起馬宴，當天席開700多桌宴請全國交流友宮廟，總統參選人侯友宜和郭台銘皆到場共襄盛舉。

浩天宮重建委員會主委王經綻表示，工作人員及委員在起馬宴後即進行茹素7天，起駕當天，工作人員可開葷才有力氣抬轎，委員則需茹素到10月10日，這也是浩天宮的傳統習俗。

「大庄媽」進香活動8日清晨起駕出發，浩天宮內香客蜂湧不斷，在顏莉敏及蔡壁如及廟方人員等人，點燃起馬炮後，進香隊伍前進，路線將行經台中、彰化和雲林縣等，10月14日下午回到浩天宮安座。