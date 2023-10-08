以巴衝突升級陸外交部表態 落實巴勒斯坦獨立建國

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針對以色列與巴勒斯坦迦薩走廊武裝組織「哈瑪斯」爆發激烈衝突，造成雙方大量人員傷亡。中國外交部網站8日發布消息指出，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

該聲明中表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續與國際社會一道為此作出不懈努力。