雪霸大鹿林道東線搶 今起恢復登山、自行車進入

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雪霸國家公園大鹿林道東線，受到小犬颱風侵襲，出現坍方落石，道路中斷無法通行，經雪霸國家公園管理處調派怪手進場清除落石，目前已搶通，雪管處表示，自8日上午5點起，恢復大霸線及其他行經大鹿林道東線入園登山活動，同時恢復自行車進入大鹿林道東線。

颱風過後山區土石鬆軟易崩塌，雪管處也立即展開災後園區步道巡查，大鹿林道東線受颱風影響，出現落石坍方，經過雪管處清坍後，因應小犬颱風警報解除，雪管處宣布即日起，除須經大鹿林道東線的登山路線外，其餘園區登山路線恢復入園活動。

雪管處副處長許嘉祥說，雙十連假與近期計畫前來登山的山友，仍須留意中央氣象署天氣預報，登山過程中務必注意自身安全，若遇崩塌危險路段或困難地形，請謹慎評估或原路撤返，並請協助回報步道狀況，以利雪管處進行災修作業。

雪管處處長林文和表示，目前進入秋季後氣溫逐漸涼爽，日夜溫差增大，也提醒登山民眾夜晚及清晨要注意保暖措施，白天的溫暖經常會使山友誤判了夜間的寒冷，另外近期仍持續有颱風發生的機會，山友應隨時掌握氣象資訊，謹慎評估天氣變化對登山計畫的影響，尤其是長程縱走更需注意。

他提到，進入國家公園生態保護區請依規定申請入山、入園許可，並在行前做好行程規劃、體能訓練、裝備糧食及緊急應變計畫等準備。切記，安全下山才是登山最重要的任務。